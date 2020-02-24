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Пограничники отобрали на КПВВ Станица Луганская 5 тысяч долларов и 94 тысячи гривень

Сегодня, 16:03 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники продолжают отбирать деньги у граждан, пересекающих КПВВ в Станице Луганской.

3 марта  пограничники совместно с фискалами обнаружили у гражданина Украины при переходе КПВВ из оккупированного Луганска 5400 долларов США.

Сегодня, 4 марта, сводная группа пограничников и фискалов в КПВВ «Станица Луганская» обнаружила гражданина, который в личных вещах скрыл 94 тысячи гривен.

Деньги, которые граждане Украины везли с оккупированных районов на контролируемую территорию, были конфискованы налоговиками.

Согласно перечню, утвержденному приказом Минветеранов № 92 от 18 ноября и вступает в силу 28 ноября 2019 года (со дня опубликования) и порядку пересечения линии разграничения, физлицо может перевозить наличными из временно оккупированных территорий Донбасса на подконтрольную украинскими властями территорию не более 50 тыс. гривен (или в иностранной валюте в эквивалентной сумме) без подтверждающих документов об их происхождении; перемещение большей суммы разрешается при условии согласования с представителями координационного центра.



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Пограничники отобрали на КПВВ Станица Луганская 5 тысяч долларов и 94 тысячи гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня