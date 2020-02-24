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274 жителя Северодонецка получат материальную помощь из городского бюджета

Сегодня, 13:19 citynews.net.ua | Напечатать

Исполком Северодонецкого горсовета выделил  временно испытывающим материальные затруднения гражданам 730 тыс. гривень единоразовой помощи.

Всего этим решением деньги получат 274 жителя.

Как сообщает пресс-служба горсовета, это уже третье такое решение в этом году - 500 граждан, которые обращались за помощью и которые по решению комиссии исполкома городского совета по вопросам назначения социальных пособий по предоставлению единовременной материальной помощи гражданам г.Северодонецка, признаны испытывающими материальные затруднения, ее получат.

Средства на это выделяются из уплачиваемых в городской бюджет Северодонецка налогов жителей и предприятий города.


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