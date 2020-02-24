Пока Зеленский фантазирует о мире, российские террористы продолжают убивать украинцев

3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По сообщению пресс-центра ООС, все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области:

Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро украинских военных получили ранения.