Температурный скрининг на КПВВ с оккупированным Луганском не выявил ни одного факта подозрения на коронавирус

Уже неделю все, кто пересекает государственную границу Украины и линию разграничения в Луганской области, проходят температурный скрининг. Который, впрочем, оказался бесполезным - прибывший из Италии первый больной коронавирусом прошел его до повышения температуры и появления симптомов гриппа.

Ни одного факта подозрения заболевания коронавирус не зафиксировано, - об этом заявили на заседании комиссии по предупреждению заноса и распространения на территории Луганской области острой респираторной инфекции, связанной с коронавирусом.

Также, как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, на заседании рассмотрели состояние готовности медицинских учреждений и определили направления деятельности по недопущению проникновения COVID-19 на Луганщину.

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская акцентировала, что шесть инфекционных отделений, определенных основными госпитальными базами для оказания медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом, и бригады скорой помощи обеспечены комплектами индивидуальной защиты и необходимым медицинским оборудованием.

Кроме того, облгосадминистрацией отправлены запросы в Минздрав и СНБО Украины относительно потенциальной потребности в защитных масках, костюмах и лекарствах.

Директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентин Шкорубский добавил, что прямой угрозы попадания вируса в область нет. Заболеваемость ОРВИ незначительно превышена только в Старобельском и Беловодском районах.

«Коронавирус отличается от обычного гриппа только высокой степенью заразности - от 1,3 до 4,39. По имеющейся статистике, у 80-85% заболевание протекает легко, 15-20% больных нуждаются в специальном лечении и только 5-10% - попадают в интенсивную терапию. Поэтому главное - не допускать паники, соблюдать элементарные правила безопасности и дезинфекции помещений», - добавил он.

Следует заметить, что врачи подчеркивают - маска не защищает от вируса здорового человека. Масками имеют пользоваться люди, имеющие симптомы ОРВИ, чтобы не заразить окружающих. А созданный в результате панических настроений дефицит масок лишь вредит больницам.

Кроме того, продолжается поиск помещения, которое бы полностью соответствовало условиям обсервации.

Сегодня Министерство здравоохранения сообщило о первом случае коронавируса в Украине. Всего коронавирус за это время подозревали в четырех человек, но подтвердился лишь один случай.