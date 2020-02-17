» » Температурный скрининг на КПВВ с оккупированным Луганском не выявил ни одного факта подозрения на коронавирус

Температурный скрининг на КПВВ с оккупированным Луганском не выявил ни одного факта подозрения на коронавирус

Сегодня, 18:46 citynews.net.ua | Напечатать

Уже неделю все, кто пересекает государственную границу Украины и линию разграничения в Луганской области, проходят температурный скрининг. Который, впрочем, оказался бесполезным - прибывший из Италии первый больной коронавирусом прошел его до повышения температуры и появления симптомов гриппа.

Ни одного факта подозрения заболевания коронавирус не зафиксировано, - об этом заявили на заседании комиссии по предупреждению заноса и распространения на территории Луганской области острой респираторной инфекции, связанной с коронавирусом.

Также, как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, на заседании рассмотрели состояние готовности медицинских учреждений и определили направления деятельности по недопущению проникновения COVID-19 на Луганщину.

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская акцентировала, что шесть инфекционных отделений, определенных основными госпитальными базами для оказания медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом, и бригады скорой помощи обеспечены комплектами индивидуальной защиты и необходимым медицинским оборудованием.
Кроме того, облгосадминистрацией отправлены запросы в Минздрав и СНБО Украины относительно потенциальной потребности в защитных масках, костюмах и лекарствах.

Директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентин Шкорубский добавил, что прямой угрозы попадания вируса в область нет. Заболеваемость ОРВИ незначительно превышена только в Старобельском и Беловодском районах.
«Коронавирус отличается от обычного гриппа только высокой степенью заразности - от 1,3 до 4,39. По имеющейся статистике, у 80-85% заболевание протекает легко, 15-20% больных нуждаются в специальном лечении и только 5-10% - попадают в интенсивную терапию. Поэтому главное - не допускать паники, соблюдать элементарные правила безопасности и дезинфекции помещений», - добавил он.

Следует заметить, что врачи подчеркивают - маска не защищает от вируса здорового человека. Масками имеют пользоваться люди, имеющие симптомы ОРВИ, чтобы не заразить окружающих. А созданный в результате панических настроений дефицит масок лишь вредит больницам.
Кроме того, продолжается поиск помещения, которое бы полностью соответствовало условиям обсервации.

Сегодня Министерство здравоохранения сообщило о первом случае коронавируса в Украине. Всего коронавирус за это время подозревали в четырех человек, но подтвердился лишь один случай.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:46

Температурный скрининг на КПВВ с оккупированным Луганском не выявил ни одного факта подозрения на коронавирус

Сегодня, 18:09

В Донецкой области безработная подделывала справки для получения помощи от горсовета

Сегодня, 15:15

Чтобы ликвидировать пожар под Северодонецком спасателям пришлось задействовать 3 единицы техники

Сегодня, 14:46

Украинские паратриатлеты завоевали серебро и бронзу на этапе чемпионата мира в Австралии

Сегодня, 13:14

В Луганской области начали отменять массовые мероприятия из-за коронавируса Covid 19

Сегодня, 11:56

В Черновцах зарегистрирован первый в Украине случай коронавируса Covid 19

Сегодня, 11:45

Кто, как и когда декларирует доходы за прошлый год в Украине

Сегодня, 11:17

В Луганской и Донецкой областях вырос спрос на загранпаспорта

Сегодня, 09:59

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое, Крымское и Новотошковское из минометов

Вчера, 17:57

Станично-Луганские лесники планируют высадить 250 га насаждений

Вчера, 15:35

Донецкие террористы заявили что обмена пленными в марте не будет

Вчера, 14:11

Шахтерам пообещали 654 млн грн на погашение долгов по зарплате

Новости Украины:

Сегодня, 18:55

Как перевозят грузы в танк контейнерах

Сегодня, 14:46

Украинские паратриатлеты завоевали серебро и бронзу на этапе чемпионата мира в Австралии

Сегодня, 11:10

3 марта в Киеве ограничат работу станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

Вчера, 15:24

Киевская полиция разгромила сеть нарколабораторий с товаром на 100 млн гривень

26-02-2020, 14:28

Под офисом Зеленского мужчина совершил самосожжение в знак протеста

25-02-2020, 12:21

В Одессе из-за сильного ветра без света 224 населенных пункта, повреждено более 100 автомобилей

24-02-2020, 16:09

В Одессе дерево убило женщину

24-02-2020, 13:02

Под Киевом пьяный отец избил 7-месячную дочь до сотрясения мозга

20-02-2020, 13:34

В Одессе более 300 человек обеспечили лечением гепатита С за счет бюджета города

19-02-2020, 15:03

В Киеве запретят движение грузовых автомобилей по мосту Патона

19-02-2020, 11:19

Автобус «Одесса-Киев» столкнулся с грузовиком - 18 человек пострадали

17-02-2020, 08:19

Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на пешеходном переходе - 1 человек погиб

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 

Температурный скрининг на КПВВ с оккупированным Луганском не выявил ни одного факта подозрения на коронавирус » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня