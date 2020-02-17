Кто, как и когда декларирует доходы за прошлый год в Украине

Как напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области, обязанность по представлению декларации у граждан возникает при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятого лица).

Это, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследования имущества не от членов семьи первой и второй степени родства и тому подобное;

доходов от налоговых агентов, не подлежащие налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения. Это, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного кредитором по его самостоятельному решению;

инвестиционного дохода;

иностранного дохода;

в других случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (далее -ПКУ).

Предельные сроки представления налоговой декларации следующие:

для граждан, которые обязаны согласно НКУ подать налоговую декларацию, - до 1 мая года, следующего за отчетным;

для граждан, имеющих право на налоговую скидку, - по 31.12.2020 (включительно).

Налоговая декларация представляется налогоплательщиками по месту своего налогового адреса в один из таких способов (по выбору):