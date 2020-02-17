В Луганской и Донецкой областях вырос спрос на загранпаспорта

В областях, граничащих с Российской Федерацией, наблюдается рост спроса на получение услуг по оформлению загранпаспорта.

В январе-феврале 2020 года количество оформленных заявлений-анкет для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу выросло в Луганской области (примерно в 3 раза по сравнению с январем-февралем 2019), Донецкой (в 1,5 раза), Харьковской (на 30%), Сумской (на 11%) областях. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В Миграционной службе спрос на загранпаспорта связывают с изменением правил въезда-выезда в РФ - с 1 марта 2020 года выезд в Россию возможен только с загранпаспартом.

Эти нововведения не повлияли на общее количество оформленных органами Миграционной службы заявлений-анкет на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу (по сравнению с предыдущими годами). Увеличение количества желающих получить загранпаспорт наблюдается только в восточных областях.

Подразделения Миграционной службы в этих регионах готовы к увеличению спроса на соответствующую услугу.

Кроме того, оформить загранпаспорт можно в любом подразделении Миграционной службы (независимо от места регистрации), а также в Центрах предоставления административных услуг, которые оформляют биометрические документы (в Донецкой области это 18 ЦНАП, в Харьковской - 11, в Луганской - 9, в Сумской - 4, Черниговской - 2).