Станично-Луганские лесники планируют высадить 250 га насаждений

С первых чисел марта лесоводы ГП «Станично-Луганского опытного лесоохотничьего хозяйства» начали весеннюю кампанию или просто - посадку леса.

Этой весной в лесхозе планируется создать новые насаждения на площади 250га, в том числе будут воспроизведены леса на вырубках площадью 150 га.

Кроме того, на площади 250 га посадок прошлых лет будет проведены мероприятия по дополнению лесных культур, ведь прошлогоднее лето было очень жарким и часть сеянцев погибла, теперь их следует обязательно заменить новыми.

Чтобы выполнить вышеперечисленные план, в лесных питомниках предприятия в прошлом году было выращено 2362 сеянцев - по мнению лесников этого количества вполне хватит для проведения нынешней посадки лесов.

Подготовка почвы была проведена лесничествами еще осенью на площади 250 га, что позволило оперативно, с наступлением благоприятных погодных условий, начать работу.