Шахтерам пообещали 654 млн грн на погашение долгов по зарплате

На этой неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В 2020 году в соответствии с выпиской из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13.12.2019, по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» по КЭКР 2610 «Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)» предусмотрено 1962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

В то же время, по словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, с 1 марта 2020 года, зарплатный долг достигнет почти 1,6 миллиарда гривень и этот «победный» транш в очередной раз выровняет сумму долга перед шахтерами до 1 миллиарда.