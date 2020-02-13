В Луганской области убийцу с пассатижами приговорили к 15 годам тюрьмы

Луганским апелляционным судом оставлен без изменений приговор суда первой инстанции обвиняемому в убийстве начальника Управления Государственной казначейской службы в Троицком районе Луганской области.

Сватовским районным судом Луганской области обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к максимальному наказанию - 15 лет лишения свободы. Именно на таком наказании настаивала прокуратура.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, в июне 2017 года к потерпевшей пришел ее подчиненный, на почве личных неприязненных отношений между ними началась ссора, во время которой мужчина нанес своей руководительницы восемь ударов по голове металлическими раскладными пассатижами. Осознавая, что в результате его действий может наступить смерть женщины, убийца скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью отрицал свою вину и с приговором суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу.

Прокурором, позицию которого поддержала коллегия судей апелляционной инстанции, доказано, что наказание соответствует степени тяжести совершенного обвиняемым преступления, и приговор был оставлен без изменений.