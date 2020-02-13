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В Донецкой области российские террористы обстреляли из минометов жилые дома - 1 человек ранен

Сегодня, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Террористы вели огонь на поражение по домам мирных жителей из минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь.

Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение.


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