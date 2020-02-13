В Луганской области начали ремонт дорог между Сватово и Старобельском

Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщает о начале нового строительного сезона на дорогах государственного значения. 1 марта 2020 начались работы по фрезерованию на дороге Н-26, участок км 148 + 000 - 158 + 000. Этот участок дороги Н-26 находится между населенными пунктами Сватово - Мостки.

Этот участок дороги Н-26 вызывает немало нареканий автомобилистов из-за катастрофических повреждений и сплошного разрушения дорожного покрытия, разрушения обочин, колейности, выбоин и ям. Работы на дороге Н-26, направление Сватово - Мостки были начаты на отдельных участках в 2019 году и рассчитаны на два года.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, в этом году запланировано строительство дороги в Станицу Луганскую (около 130 км). Летом руководитель области обещает качественную дорогу.

Всего в бюджете на ремонт дорог Луганской области пока запланировано - 660 млн гривень. Из которых 15-20 процентов останутся для зимнего эксплуатационного содержания.

В то же время, по словам Сергея Гайдая, одной из главных причин разрушения дорог Луганской области являются тяжеловесные фуры, которые часто превышают все нормы тоннажа. Именно для этого на каждой дороге планируют установить весовые комплексы, которые будут замерять нагрузку фур.

Работы по текущему среднему ремонту выполняет ООО «СК ЕВРОДОР» (г. Днепр) - частный подрядчик, который был избран по результатам тендеров, проведенных Службой автомобильных дорог Луганской области в системе ProZorro.