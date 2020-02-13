Российские террористы обстреляли Станицу Луганскую и КПВВ Марьинка

29 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.

В Луганской области боевики четыре раза обстреливали Золотое и Орехово из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 5 мин - из 82-мм миномета.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ рядом с Крымским - российские террористы вели огонь из 120-мм минометов.

Из Станицы Луганской волонтер Света Светикова сообщила об обстреле железнодорожной станции из тяжелых минометов и, возможно артиллерии. По ее словам обстрел велся около 3 часов ночи. Пресс-центр ООС пока не сообщает об этом обстреле.

В Донецкой области было зафиксированы обстрелы в:

Невельск - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов - 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Лебединский - из 82-мм минометов - 10 мин, из станковых противотанковых гранатометов - 16 выстрелов, а также зафиксировано огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

трижды рядом с Марьинкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 120 мм - 8 мин, из 82-мм миномета - 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим позициям велся снайперский огонь;

неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

вблизи Травневого - из миномета калибром 82 мм - 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое

поражения.

Также вчера российские террористы с ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда «Марьинка».