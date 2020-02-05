В Луганской области медицинские учреждения компьютеризированы меньше чем на половину

Программа медицинских гарантий стартует в Украине с 1 апреля 2020 года. Сейчас Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА.

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», - сказал Алексей Гончарук.

Он добавил, что если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением - значит больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.

На сегодня уже автономизированных 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Наиболее проблемная область - Запорожская. Там автономизация составляет 85%. Например, по состоянию на 5 февраля все ключевые учреждения областного подчинения НЕ автономизированы.

Ситуация с уровнем компьютеризации и информатизации заведений вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи несколько хуже.

Пять областей выполнили план компьютеризации только на половину - Луганская (48%), Харьковская (55%), Киевская (55%), Сумская (56%), Запорожская (56%).

Глава Правительства поручил руководителям этих областей принять меры для обеспечения компьютерной техникой учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь.