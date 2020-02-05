Единый налог: ставки для ФЛП в 2020 году

Единый налог: ставки для ФЛП в 2020 годуВчера, 12:13
В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума влияет на показатели максимальных ставок единого налога для упрощенцев I и II групп.
С 1 января 2020 максимальные фиксированные ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога составляют:
- - для I группы - 210,20 грн (2102 грн х 10%);
- - для II группы - 944,60 грн (4723 грн х 20%).
Напомним фиксированные ставки единого налога устанавливают сельские, поселковые, городские советы или совета объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, в расчете на календарный месяц (пункт 293.2 Налогового кодекса Украины ).
Вместе с тем, их максимальный размер составляет:
- 1) для I группы - в пределах до 10 проц. размера прожиточного минимума;
- 2) для II группы - в пределах до 20 проц. размера минимальной заработной платы.