Соединенные Штаты Америки продолжат противодействие угрозе и дезинформации из России. На 2021 финансовый год по линии Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) выделяется более 700 млн долларов для противодействия губительному влиянию, дезинформации и пропаганде России в Европе, Евразии и Центральной Азии.

Как сообщает посольство Украины в Вашингтоне, в официальном сообщении Государственного департамента США отмечается, что бюджетный запрос на 2021 финансовый год по линии Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) всего составляет 41 млрд долл. США.

Из них для противодействия губительному влиянию, дезинформации и пропаганде России в Европе, Евразии и Центральной Азии планируется определить финансирование в 763,8 млн долл. США для инвестирования в помощь иностранным государствам, а также 24 млн долл. США - в специализированные фонды.