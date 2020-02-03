Начался суд над ветеранкой Марусей Зверобой испугавшей Зеленского

Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения волонтерке Марусе Зверобой (Елене Беленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент УНН.

Защита подала ходатайство о передаче производства по избранию меры пресечения Марусе Зверобой (Елене Беленькой) в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.

«Я прошу направить материалы производства по ходатайству об избрании меры пресечения в отношении гражданки Украины… Маруси Зверобой в Киевский апелляционный суд для определения ее подсудности (меры пресечения — ред.)», — сказал адвокат Андрей Писаренко.

По его словам, орган досудебного расследования находится в Шевченковском районе.

Как сообщалось Марусе Зверобой (Елене Беленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины — относительно угрозы убийством Президенту Украины.

6 февраля Государственное бюро расследований вручило уведомление о подозрении волонтерке Марусе Зверобой (Елене Беленькой).

Как ранее сообщалось, 26 ноября ГБР направило в тогда еще ГПУ проект сообщения о подозрении нардепу Софии Федыне и военнослужащей Марусе Зверобой из-за угрозы убийства Президенту Украины Владимиру Зеленскому.