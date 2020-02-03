Суд отправил в СИЗО вымогавшего 2,5 млн гривень взятки чиновника

Печерский районный суд города Киева по ходатайству следственных Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн и 552 гривни.

4 февраля 2020 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве задержали чиновника при получении 2 миллионов гривен неправомерной выгоды от представителя субъекта предпринимательской деятельности. Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый - 2,5 миллиона гривень. «Откат» предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

В случае доказательства вины, должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.