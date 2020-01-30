В Луганской области из-за снегопада затруднено движение по дорогам - фото

В Северодонецке к 10 утра было восстановлено движение троллейбусного транспорта по ул. Вилесова, которое было прекращен в 06.30 утра из-за порыва троллейбусных линий в результате налипания мокрого снега.

В селе Сотенном Станично-Луганского района в результате осложнения погодных условий произошло отключение электроснабжения 116 абонентов и местной школы. В настоящее время энергоснабжение полностью восстановлено.

На 6 километре автодороги вблизи села Николаевка Попаснянского района наблюдается затруднение движения. Две фуры не могут подняться на подъем. Полицией извещен автодор для выделения спецтехники и устранения последствий непогоды на этом участке дороги. Полиция на месте контролирует дорожное движение.

В Счастье еще ночью автомобиль КАМАЗ на летней резине врезался в автомобиль занимавшийся расчисткой дороги. В результате аварии водитель снегоуборочной техники получил травмы.

Полицейские продолжают осуществлять патрулирование и обследование автодорог. Заторов на других участках не выявлено, осложнений или ограничений движения транспортных средств не зафиксировано.