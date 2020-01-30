В Луганской области боевики обстреляли Счастье и Орехово

5 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы впервые за много месяцев открывали огонь в Счастье — из крупнокалиберного пулемета и АГС в районе позиции «Фасад» на мосту через реку Северский Донец.

Также боевики массировано обстреливают позиции ВСУ в районе Золотое и Орехово — 5 и 6 февраля боевики ведут обстрелы из 120 мм минометов.

В Донецкой области под обстрелом из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в районе населеных пунктов Пески, Травневе, Новотроицкое. Широкино, Марьинка и Авдеевка.