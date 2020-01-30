В Луганской области снегопад оставил 385 домов Троицкого района без электроснабжения

В Луганской области мобильные наряды полиции патрулируют населенные пункты для оказания в случае необходимости помощи жителям.

Повреждения высоковольтной сети произошло в 20.25, о чем поступило сообщение в дежурную часть Троицкого отдела полиции.

Как сообщает сообщили в отделе связей с общественность НПУ в Луганской области, 385 жителей ул. Пушкина, Рассветная, Мира, Горицвитна, Набережная, Тракторная, Полевая и Огородняя остаются без электроснабжения.

Сейчас на месте происшествия работает ремонтная бригада Троицкого РЕС.

По решению ситуационного центра ГУНП, который по приказу главы полиции работает круглосуточно в связи с ухудшением погодных условий, мобильные наряды полиции Троицкого отдела полиции осуществляют патрулирование улиц для предоставления в случае необходимости помощи населению.