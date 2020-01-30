В Луганской области будущие сотрудники МВД торговали наркотиками

1 февраля 2020 года благодаря помощи жителей Северодонецка Управлением патрульной полиции в Луганской области были задержаны двое студентов Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. Дидоренко в распространении особо опасного психотропного вещества.

Внимание граждан привлекло размещения так называемой «закладки» у жилого дома.

Во время проверки автомобиля студентов было изъято 11 свертков с особо опасным психотропным веществом PVP общей массой более 4 грамма. В дальнейшем правоохранители изъяли еще 5 так называемых «закладок», которые юноши успели разложить на территории города.

Следствием установлено, что 18-летние студенты были задействованы в преступной схеме по распространению психотропного вещества, а именно выполняли роль «закладчикив».

Студенты-второкурсники помогали доставлять психотропы конечному потребителю по следующему алгоритму: раскладывали так называемые «закладки», фотографировали их местонахождение и отправляли покупателям.

За выполненные действия получали денежное вознаграждение.

Указанным лицам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляет 42 040 грн каждому.