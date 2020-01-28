В Луганске и Северодонецке объявлено штормовое предупреждение - снег и гололед

По прогнозам Укргидрометцентра, 5-6 февраля в Луганске и Северодонецке, а также Донецкой области ожидается снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м / с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица (2 уровень опасности, оранжевый).

По прогнозам синоптиков в Луганске и Северодонецке ожидается выпадение снега до 80-100 мм за несколько часов.

Ожидаемые погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах (II уровень угрозы, оранжевый), осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

К концу недели в Луганске ожидается резкое похолодание - температура снизится до -20 - -22 градусов мороза.