Российские террористы препятствуют работе миссии ОБСЕ на временно оккупированном Донбассе и заглушают сигнал БПЛА во время полетов у Донецка.

Как сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 1 февраля, по оценке наблюдателей, беспилотники миссии малого и среднего радиуса чувствовали действие помех сигнала GPS при выполнении полетов над районами вблизи н. п. Петровское в результате вероятного глушения.

Кроме того, по данным ОБСЕ, беспилотники чувствовали действие помех над районами недалеко от населенных пунктов, подконтрольных украинскому правительству.

Во время выполнения полета над районами недалеко от н. п. Ореховое (подконтрольный правительству, 57 км северо-западнее Луганска) мини-БПЛА СММ испытывал влияние помех сигнала GPS (по оценке, в результате возможного глушения). Выполняя полет мини-БПЛА СММ у Станицы Луганской, наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА.

По сообщению СММ ОБСЕ, боевики также запрещали наблюдателям проезжать в ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в двух случаях на блокпосту, расположенном к западу от р. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) вооруженные члены вооруженных формирований позволили командам СММ проехать только через 35 и 50 минут ожидания.