Российские террористы продолжают убивать украинцев на Донбассе

2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 11 раз.

Боевики обстреливали позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрелы: вблизи Песков, Лебединского и у н.п.Василивка.

В Луганской области российские террористы уже неделю продолжают массированные обстрелы из артиллерии калибром 122 мм и тяжелых минометов калибром 120 мм.

Дважды вблизи Крымского - из 82-мм миномета - 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Новотошковским боевики открывали огонь из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.

Вчера, в результате минометного обстрела российские террористы убили военного медика 93 ОМБР.

Как сообщили в пресс-службе 93 ОМБР, 1 февраля от обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковское Луганской области погиб старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна.

Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева.

В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.