Программу психологической помощи СЕТА для ветеранов опробовали и рекомендовали внедрять на государственном уровне

Программу психологической помощи СЕТА для ветеранов, их семей и переселенцев по итогам исследования эффективности рекомендовали внедрять на государственном уровне. У охваченных исследованием клиентов после первого месяца работы по программе проявления симптомов депрессии, ПТСР и тревоги снизились вдвое. Такие результаты сообщили координаторы программы на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре.

Название методики - СЕТА - переводится как «терапевтический подход на основе общих элементов». Она базируется на эффективных компонентах когнитивно-поведенческой терапии. Программа предусматривает комплексную помощь для людей, которые имеют и депрессию, и повышенную тревожность, и ПТСР, и в большинстве случаев приводит к быстрому улучшению состояния без использования медикаментов и необходимости обращаться к психиатру, рассказал Сергей Богданов, руководитель Центра психического здоровья и психосоциального сопровождения НаУКМА.

В исследование были включены 302 клиента. В начале симптомы у всех были на одинаковом уровне. 99% имели симптомы ПТСР, 90% - депрессии, около 20% - тревоги. С 246 клиентами сразу работали по программе СЕТА, остальные - начали на 6 месяцев позже, для возможности сравнения - чтобы понимать, именно программа привела к положительному эффекту, или состояние человека улучшилось под влиянием других факторов.

«Через месяц после окончания программы для контрольной группы симптомы депрессии несколько снижались сами по себе. Но для клиентов которые были в короткой и стандартной программе СЕТА симптомы снизились наполовину. Мы продолжали опрос людей ежемесячно в течение полугода - их состояние после улучшения дальше оставалось неизменным. Такая же ситуация наблюдается для клиентов с ПТСР и тревогой ... Поэтому мы теперь можем рекомендовать программу к внедрению как эффективную», - рассказал Сергей Богданов.

В Украине программу внедряют с 2015 года Школа общественного здоровья Блумберга Университета Джона Хопкинса в партнерстве с Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» при поддержке Государственного агентства по международному развитию США (USAID). К тому времени на уровне громад фактически не было программ, которые давали бы бесплатные услуги психологической помощи с доказанной эффективностью, говорит Сергей Богданов.

Методика СЕТА предусматривает обучение человека определенным навыкам, чтобы справиться с теми или иными симптоматическими проявлениями. «Это очень продуманный подход, в котором консультант оценивает состояние и выбирает план работы с человеком, а его шаги отслеживаются супервизорами и тренерами», - объясняет Вера Чернобровкина, СЕТА-тренер, профессор кафедры психологии и педагогики Национального университета «Киево-Могилянская академия».

«Программа имеет «протокол безопасности» для работы с людьми, которые имеют суицидальные мысли или порывы причинить вред другим, или угрозу применения насилия к ним. При необходимости протокол безопасности включается с первых встреч и позволяет снизить риски. Наш опыт показал, что мы можем сотрудничать с психиатрами, которые при необходимости могут дополнять помощь медикаментозным лечением», - добавила она.

На сегодня программа охватывает Киевскую, Запорожскую и Харьковскую области. За это время подготовили 31 консультанта, которые оказали помощь 207 клиентам в Киеве, 25 в Харькове и 70 в Днепре. Также внедрили сертифицированный учебный курс на основе СЕТА в НаУКМА.

Люди, которые пожелали стать консультантами - в основном психологи, социальные работники и ветераны.

Александр Алиев, ветеран, консультант СЕТА, психолог Бородянского центра социальной реабилитации, рассказал, что после ранения и плена сам столкнулся с психологическими проблемами и на собственном опыта увидел, что ветерану доступ к качественной психологической помощи получить непросто.

«Психологи есть в наркодиспансере и психоневрологическом диспансере, есть в госпиталях ветеранов войны, учреждениях, предоставляющих услуги психологической реабилитации. Но у меня нет желания идти в наркодиспансер или психоневрологический диспансер. Пребывание в госпитале для ветеранов - 18 дней. Там замечательные специалисты, но чтобы проработать с человеком проблему от начала до конца - требуется длительное время», - объясняет он. Даже те услуги, которые государство предлагает, сконцентрированы в крупных населенных пунктах.

Получив психологическое образование, Александр прошел обучение по программе СЕТА и уже работает с людьми. По его словам, ветерану с ветеранами работать гораздо проще, потому что это общение «равного с равным».

«Я как ветеран вижу, что человек имеет доступ к программе, может работать с ней 2-3 месяца - и выйти с решенными вопросами травмы, депрессии, тревожного состояния и даже употребления веществ. До этого я как ветеран имел только разовые консультации, «тушение» кризисных состояний», - говорит он.

Второй этап проекта продлится до июня 2021, рассказала Татьяна Растрыгина, старший проектный менеджер Отдела здравоохранения Государственного агентства по международному развитию США (USAID). За это время программу планируют распространить на 10 областей, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Минсоцполитики.

Сергей Богданов рассказал, что собираются запустить также программу для широкого круга людей - для группового обучения основам психического здоровья, чтобы люди лучше понимали, как работает их психика. Работать планируют в первую очередь с ветеранскими организациями.