В Северодонецке задержали наркоманов прямо в момент употребления

Неоднократно патрульная полиция Северодонецка получала жалобы от граждан, в подъездах они замечают незнакомых подозрительных молодых людей, после появления которых находят использованные шприцы. В случае выявления таких лиц мы всегда советуем не подходить к ним лично, это может быть опасно, а сообщать на линию 102.

Как рассказала пресс-служба Патрульной полиции Луганской области, 28 января вечером в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Курчатова. Жители заметили на лестничной клетке двух подозрительных молодых мужчин и сообщили об этом в полицию.

Патрульные полицейские, прибывшие по вызову, на лестничной площадке девятого этажа обнаружили двух мужчин. Рядом с ними, на подоконнике лежали два использованных шприца с остатками крови и контейнер с веществом белого цвета, похожей на наркотическое.

Во время поверхностной проверки у одного из граждан полицейские обнаружили шприц и колбу с неизвестным веществом, вероятно, наркотического происхождения, которые он пытался выбросить на пол.

Обоих мужчин патрульные задержали и передали следственно-оперативной группе Северодонецкого отдела полиции.