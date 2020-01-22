Сутки в ООС - подрыв на мине и обстрел Луганской области из тяжелых минометов

28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы обстреливали Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Троицкого и Орехово из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В Донецкой области боевики вели огонь в районе Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Березового и Васильевского - из гранатометов различных систем.

Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения.