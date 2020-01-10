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Луганскую область обстреляли из артиллерии и тяжелых минометов - 1 украинец погиб

Вчера, 10:38 citynews.net.ua | Напечатать

19 января Российские террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ и дома мирных жителей из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области уже больше недели продолжаются обстрелы населенных пунктов Золотое и Новотошковское.
Всего в этом районе за сутки было зафиксировано 10 вражеских обстрелов.
7 раз российские террористы открывали вблизи населенных пунктов Орехово и Золотое - из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов - 9 выстрелов.
Также под обстрелом оказалась Попасная, где рядом с Новоалександровкой боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также были обстреляны позиции ВСУ вблизи Новотошковское - из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

В Донецкой области террористы обстреливали Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил станковый противотанковый гранатомет - 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.


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