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В Лисичанске до сих пор не приняли бюджет на 2020 год

13-01-2020, 11:18 citynews.net.ua | Напечатать

9 января, состоялось заседание внеочередной 82-й сессии Лисичанского городского совета седьмого созыва под председательством городского головы Сергея Шилина. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

В заседании приняли участие депутаты и их помощники, руководители и сотрудники структурных подразделений городского совета и коммунальных предприятий, представители общественности и средств массовой информации.

Главный вопрос повестки дня - принятие городского бюджета на 2020 год, но во время заседания сессии ни один из предложенных проектов городского бюджета не был поддержан депутатским большинством.

Поэтому вопрос обеспечения жизнедеятельности города остается открытым.


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