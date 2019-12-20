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Полиция просит помощи в поиске убийцы женщины в Станично-Луганском районе

Сегодня, 17:10 citynews.net.ua | Напечатать

В ночь с 5 на 6 января 2020 в поселке Валуйское Станично-Луганского района Луганской области совершено убийство местной жительницы.

Под процессуальным руководством прокуратуры Станично-Луганского района в рамках открытого уголовного производства были проведены первоочередные неотложные следственно-оперативные мероприятия, но, к сожалению в настоящее время не установлена ​​личность подозреваемого в совершении преступления.

В связи с этим по приказу начальника ГУНП была создана усиленная следственно-оперативная группа в состав которой входят сотрудники не только следственных и оперативных подразделений, но и других специальных служб. Мероприятия по раскрытию этого преступления не прекращаются, а продолжаются в усиленном режиме.

Полиция обращается ко всем неравнодушным гражданам - при наличии любой информации, которая поможет полиции раскрыть данное преступление и задержать преступника звонить на 102, или на 0958019427 (дежурная часть Станично-Луганского отдела полиции). Конфиденциальность информации гарантируем.

Заранее благодарим всех неравнодушных за оказанную помощь.


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