Через КПВВ «Станица Луганская» пытались пронести снайперский прицел

Через КПВВ «Станица Луганская» пытались пронести снайперский прицелСегодня, 14:21
Сегодня для прохождения контрольных процедур на выход из временно оккупированной территории Луганщины на КПВВ «Станица Луганская» прибыл гражданин Украины.
Во время осмотра его личных вещей обзорной группой пограничников и представителей ДФС Украины, совместно действуют в составе Объединенных сил, было обнаружен спрятанный в черный полиэтиленовый пакет среди одежды прицел для стрелкового оружия с функцией ночного видения.
Из объяснений гражданина установлено, что приобрел он прицел на рынке в оккупированном Луганске и перемещал через линию разграничения по просьбе своего товарища.
Сейчас мужчина и находка переданы представителям Национальной полиции для принятия дальнейших правовых решений.