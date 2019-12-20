Через КПВВ «Станица Луганская» пытались пронести снайперский прицел

Сегодня для прохождения контрольных процедур на выход из временно оккупированной территории Луганщины на КПВВ «Станица Луганская» прибыл гражданин Украины.

Во время осмотра его личных вещей обзорной группой пограничников и представителей ДФС Украины, совместно действуют в составе Объединенных сил, было обнаружен спрятанный в черный полиэтиленовый пакет среди одежды прицел для стрелкового оружия с функцией ночного видения.

Из объяснений гражданина установлено, что приобрел он прицел на рынке в оккупированном Луганске и перемещал через линию разграничения по просьбе своего товарища.

Сейчас мужчина и находка переданы представителям Национальной полиции для принятия дальнейших правовых решений.