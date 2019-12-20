В Донецкой области задержали возможного свидетеля по делу о сбитом российскими террористами самолета «МН-17»

9 января в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области.

Как сообщает пресс-центр ООС, вв ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими гражданами.

Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого русскими войсками самолета рейса «МН-17».

Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, осуществлявших общий контроль и управление всеми действиями боевиков. Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снятый на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанный передан представителям Национальной полиции.