В Попасной 11 января состоится «Вертеп-FEST» с участием гостей из Львовской области.

Второй районный фестиваль-конкурс «Вертеп-FEST» стартует 11 января в 10 утра на площади Мира города Попасная.

Начало в 10:00.

К участию в фестивале присоединятся местные народные коллективы и гости из Сокальского района Львовской области.

Жителей Попасной и Луганской области ожидает действо из украинских обычаев, обрядов и традиций, а также веселые конкурсы и развлечения.