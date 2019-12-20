В Попасной 11 января состоится «Вертеп-FEST»Сегодня, 12:14
В Попасной 11 января состоится «Вертеп-FEST» с участием гостей из Львовской области.
Второй районный фестиваль-конкурс «Вертеп-FEST» стартует 11 января в 10 утра на площади Мира города Попасная.
Начало в 10:00.
К участию в фестивале присоединятся местные народные коллективы и гости из Сокальского района Львовской области.
Жителей Попасной и Луганской области ожидает действо из украинских обычаев, обрядов и традиций, а также веселые конкурсы и развлечения.