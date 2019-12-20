Через КПВВ Майорск пытались провезти в Украину 750 грамм пластичной взрывчатки

9 января, в рамках мероприятий по противодействию перемещению через линию разграничения запрещенных предметов и материалов, оперативными действиями пограничников и сотрудников СБУ на КПВВ «Майорск» была пресечена попытка незаконного перемещения с временно оккупированной территории Украины вещества похожего на пластид.

Во время тщательного осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, совместно действующие в составе Объединенных сил, обнаружили в багажном отделении автомобиля скрытые в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 гр. похожей на пластид (взрывчатка).

Сейчас продолжаются следственные действия. Водителя и автомобиль задержаны.

С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций.