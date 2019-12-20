Перевозчик из Алчевска передавал российским террористам информацию о про-украинских пассажирах

Контрразведка СБУ установила, что представители так называемого МГБ ЛНР ставят частным перевозчикам задачи по сбору информации о гражданах, постоянно ездят на подконтрольную Украины территорию.

Особенно их интересуют люди, которые получают социальные выплаты и посещают государственные учреждения. Лиц из этих списков террористы рассматривают как потенциальных агентов и диверсантов.

Так СБУ установила, что частный перевозчик из Алчевска вместе с женой в течение года передавал «МГБ ЛНР» сведения о своих клиентах, а также о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок.

Кроме того коммерсант наладил механизм противоправного оформления соцвыплат местным жителям, которые фактически не выезжают с ОРДЛО.

Злоумышленники убеждали граждан в якобы сложной и дорогой процедуре получения государственной помощи и брали плату за свое содействие. По оперативной информации среди клиентов дельцов были и боевики квазиутворень.

При осмотре транспортного средства злоумышленников виявено более 150 документов жителей временно оккупированной территории: свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для «заочного» оформление выплат.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, возможно причастные к функционированию нелегального канала.