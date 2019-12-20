Бывшего замминистра МЧС подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Бывшего чиновника подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает пресс-служба ГБР, следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем Министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность Министерству.

Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому Министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в городе Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило Министерство по Киевской области на 23,7 млн гривень меньше чем стоимость квартир, которые Министерство должно было получить в Киеве.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.