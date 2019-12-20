Российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину на 3 года

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения.

Как отмечается, российскую блогершу, которая нарушила правила въезда-выезда на ВОТУ АР Крым, пограничники обнаружили в «Борисполе» при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск.

«Ей было доведено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена соответствующая отметка в паспортный документ», — добавили в ГПСУ.

Также указано, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении ее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также, по версии пограничников, они не нашли информации, что она посещала временно оккупированные территории.

Напомним, в столице Украины на мероприятие, где должна была выступить блогерша из России Александра Митрошина, ранее посещавшая оккупированный Крым, пришли активисты, чтобы «спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины».

Действия аваковской полиции выглядят странными — сторонники российской блогерши применили физическое насилие в отношении задавших вопрос «Чей Крым?» активистов — попросту говоря их начали избивать, но приехавшая на вызов полиция применила спецсредства именно к ним, отпустив нападавших любителей «российской блогерши». После задержания украинских активистов полиция заявила о мелком хулиганстве.