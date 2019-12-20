В 2019 году бюджет Луганской области получил 15 млн грн от лицензирования алкоголя и табака

За январь-декабрь 2019 бюджет Луганской области пополнился на 14,8 млн гривень от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, по состоянию на 1 января 2020 в Луганской области работают 1268 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В январе - декабря 2019 года выдано 3 тыс. 329 лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, в январе - декабре приостановлено действие 37 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 531 лицензии, из которых 25 - за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.