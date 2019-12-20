Данилов: «В СНБО рассматривают версию уничтожения самолета в Иране российской ракетой»

Сегодня ночью, согласно решению президента Украины Владимира Зеленского государственная комиссия по расследованию катастрофы «Боинга» компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств. Ою этом сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов на своей странице в Фейсбук .

По его словам в настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО — международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор» так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет;

столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

«В составе комиссии включены специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский «Боинг» МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты «Бук», которая сбила малайзийский самолет. Как известно, наши эксперты показали высокий уровень профессионализма в этом деле» - добавил он.



