Сегодня, 8 января, российские террористы за час выпустили по поселку Золотое 42 мины калибра 120 мм.

Как сообщает пресс-центр ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мины калибра 120 мм.

В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Напомним, именно в поселке Золотое бывший комик и нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал режим прекращения огня мирным жителям и протестовавшим против разведения сил добровольцам.