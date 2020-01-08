Зеленский гарантировал мир в Золотое. Сегодня террористы обстреляли поселок из 120 мм минометов

Зеленский гарантировал мир в Золотое. Сегодня террористы обстреляли поселок из 120 мм минометов8-01-2020, 21:24
Сегодня, 8 января, российские террористы за час выпустили по поселку Золотое 42 мины калибра 120 мм.
Как сообщает пресс-центр ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мины калибра 120 мм.
В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Напомним, именно в поселке Золотое бывший комик и нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал режим прекращения огня мирным жителям и протестовавшим против разведения сил добровольцам.