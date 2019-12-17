Украинские музыканты дали концерт на передовой для военных

Александр Положинский, Иван Марунич, Арсен Мирзоян, а также группа "Ukiez", они же Пирятин в числе Дмитрия Данова, Ивана Семесюка и Богдана Буткевича, провели праздничные концерты и поздравили с новогодними и рождественскими праздниками военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-центре ООС, почти полтора часа известные музыканты развлекали публику своими хитами и выразили слова благодарности за сохранение мира и защиту нашей Родины.

- Я очень рад, что мы смогли приехать к Вам и поддержать украинского воина в такое время. Надеюсь, что наши песни помогли почувствовать дух новогодних праздников. Мы всегда будем находить возможность для своих захисникив - поделился своими ощущениями Александр Положинский.

После концерта у бойцов бригады быстрого реагирования была возможность пообщаться с артистами,

взять автограф и сфотографироваться на память.

- Очень приятно, когда к нам приезжают известные певцы и

просто, без всякой официальности, приветствуют нас с праздниками. Это очень поддерживает, - поделился своими впечатлениями боец ​​бригады быстрого реагирования.