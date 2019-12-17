На Донбасс прибыли сводные мобильные снайперские группы из России

На Донбасс прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских офицеров.

В передовые подразделения российских террористов АК 1 (Донецк) и АК 2 (Луганск) прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года.

Как сообщили в Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки, боевики на передовых позициях обустраивают огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения ущерба личному составу ВСУ



