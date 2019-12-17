7 января российские террористы 2 раза нарушили режим прекращения огня

7 января вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Все два обстрела зафиксировано по украинским позициям в Донецкой области недалеко от населенного пункта Васильевка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С 8 января российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.