На Донбассе российские террористы убили двух украинских военных

5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области рядом с зоной разведения сил в районе Золотое, где президент Украины Зеленский гарантировал безопасность, автомобиль украинских военных подорвался на неизвестном взрывном устройстве (вероятнее всего противотанковая мина). В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

Также российские террористы вели огонь из снайперских винтовок в районе Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.

В Донецкой области противник трижды обстреливал позиций Объединенных сил, а именно: рядом с Водяным — с миномета калибра 82 мм — 8мин, недалеко от населенного пункта Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов и у населенного пункта Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.