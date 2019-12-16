В Луганской области объявили тендеры на ремонт дорог от Станицы до Северодонецка

В Луганской области объявили 4 тендера на ремонт автодорог: Северодонецк — Новоайдар, Счастье — Широкий, Старобельск — Луганск и «Красная Таловка» — Луганск. Всего на ремонт в 2020 году планируют потратить более 2,4 миллиарда гривень.

Тендер на ремонт объявлен в системе Prozorro.

Впервые за много лет Служба автомобильных дорог Луганской области планирует на этих участках осуществить не «ямочный», а средний ремонт, во время которого производится снятие верхнего слоя дорожного покрытия, при необходимости, проводится частичное укрепление дорожного основания и дренажных систем с последующей укладкой нового слоя асфальтобетона.

На ремонт автодороги Северодонецк — Новоайдар планируют потратить 665,5 млн гривень, Счастье — Широкий — 487 млн гривень, Старобельск — Луганск (до Новоайдара) — 832 млн гривень, «Красная Таловка» — Луганск (До Широкого) — 418 млн гривень.







