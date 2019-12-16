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В Северодонецке уменьшат «платежку» за отопление. Но не всем

Вчера, 11:49 citynews.net.ua | Напечатать

Северодонецкий городской совет сообщает, что приказом генерального директора «Северодонецктеплокоммунэнерго» Андрея Гавриленко, согласно Постановлению КМУ от 24.12.2019 года плата за услуги по центральному отоплению за декабрь 2019 для населения уменьшается на 21,323% — соответственно к снижению цены на газ и его доли в тарифе.

За декабрь жители Северодонецка, являющиеся абонентами «Северодонецктеплокоммунэнерго», будут платить за 1 Гкал (или за 1 кв. м. общей площади — в домах, не оборудованных приборами учета) на 21,323% меньше, чем в ноябре.

Этот коэффициент будет рассчитываться ежемесячно и суммы в счетах будут меняться в зависимости от стоимости газа.

Важное уточнение - пока снижение цены касается только абонентов коммунального предприятия СТКЭ.


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