В Рубежном спасатели вызволили провалившегося в яму-ловушку пса

Благодаря спасателям и неравнодушным гражданам в Рубежном удалось вызволить из ловушки пса. Животное провалилось в яму и не могло выбраться самостоятельно.

Как сообщили в ГСЧС. 3 января в Службу спасения «101» поступило сообщение неравнодушного гражданина о том, что в городе Рубежное, на квартале Солнечный, на территории гаражного кооператива в открытой яме длительное время сидит и скулит пес.

На место вызова прибыли спасатели, которые за 30 минут высзволили бедное животное из ловушки глубиной примерно 1,5 метра.

И в будни, и в праздники спасатели всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Даже если это четвероногий хвостатый.