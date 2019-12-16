2 января российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли позиций ВСУ в районе Орехово из подствольных гранатометов.

В Донецкой области под обстрелом оказались Новотроицкое, Николаевка и Новолуганское, где боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Сегодня российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского.