В Северодонецке и еще 19 городах Украины тарифы на тепло снизят на 30 процентов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук перед новым годом заявил, что с 1 января тарифы на тепло снизятся для жителей Северодонецка и еще 19 городов.

«Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло — сумма в платежках будет меньше до 30%!

Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев — жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках!

Однако еще не везде местные власти пересмотрели тарифы» — сообщил Премьер-министр Украины в своем telegram-канале.

Также Алексей Гончарук заявил на то, что не везде местные власти пересмотрели тарифы и призвал их оперативно осуществить все необходимое, чтобы стоимость услуг отопления снизилась уже с первого месяца 2020 года.