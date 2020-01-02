В Украине 15 человек погибли на пожарах в первый день 2020 года

15 человек погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести.

Количество пожаров в жилом секторе за 1 день выросло почти в два раза - 138 случаев зафиксировали пожарные ДСНС.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины Луганской области, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях.

В Малиновском районе Одессы из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления при пожаре в двухэтажном жилом доме погиб человек.

На Черниговщине, вследствие недостатка конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, который также унес жизнь человека.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления стало также причиной трагедии и в городе Гребенка Полтавской области.

Еще пятеро граждан погибли в результате неосторожности при курении в Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Одесской и Хмельницкой областях.